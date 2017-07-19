«Оттава» предлагает форварду Дзингелу контракт на $ 1 млн, игрок хочет $ 1,9 млн

Известный североамериканский журналист Эллиотт Фридман поделился подробностями о переговорах клуба «Оттава Сенаторз» и нападающегоРайана Дзингела о новом контракте. Стороны рассчитывают договориться до начала арбитражных слушаний.



25-летний хоккеист рассчитывает получать за сезон около $ 1,9 млн, клуб готов предложить Дзингелу не более $ 1 млн.



В прошедшем регулярном чемпионате нападающий принял участие в 81 встрече, сумев записать на свой счёт 32 (14+18) результативных баллов при показателе полезности "+6".

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