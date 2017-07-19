Годро: у «Калгари» впереди три великолепных сезона, жду с нетерпением

Нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро поделился мнением о перспективах команды.



«Полагаю, у „Калгари“ впереди как минимум три великолепных сезона, жду начала чемпионата с нетерпением. Когда ты смотришь на состав „Калгари“, то видно, что у многих хоккеистов по контракту осталось не меньше двух-трёх лет, и за этот период можно что-то сделать. Если получится добиться серьёзных успехов, лидеры команды её не покинут, и после трёхлетнего периода не будет игрового спада», — цитирует Годро официальный сайт лиги.

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