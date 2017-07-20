Аболс: под руководством Ячанова в ЦСКА прибавил Сорокин. Это говорит о многом

Главный тренер тольяттинской «Лады» Артис Аболс рассказал о назначении Дмитрия Ячанова на пост тренера вратарей.



«Всё-таки тренер вратарей много общается с ребятами, он не только тренер для них, но и в некотором смысле нянька. Он должен знать, что происходит в их жизни. Поэтому, если кто-то из вратарей не говорит по-английски, русскоязычный специалист в команде должен быть, чтобы они могли общаться на одном языке с подопечными. Дима работал в топ-клубе, и мы видим, как под его руководством прибавил Илья Сорокин. Это говорит о многом», — сказал Аболс в интервью «Чемпионату».



Полностью интервью с Аболсом читайте сегодня на «Чемпионате».



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Защитник Юусо Хиетанен подписал двухлетний контракт с московским «Динамо»