«Слован» проиграл по буллитам в первой товарищеской игре с «Динамо» Пардубице

Братиславский «Слован» потерпел поражение в товарищеской игре с «Динамо» из Пардубице, встреча завершилась со счётом 1:2. Единственный гол в составе команды Милоша Ржиги забил Борис Садецки, у «Динамо» заброшенные шайбы на свой счёт записали Перре и Сикора.



Сегодня команды проведут ещё одну товарищескую встречу, начало матча — в 13:00 по московскому времени.



Также сегодня товарищеский матч сыграет ещё один клуб КХЛ — ханты-мансийская «Югра», которая в 17:00 мск. начнёт встречу с белорусским «Неманом».