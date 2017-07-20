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«Автомобилист» объявил состав, который отправится на сбор в Чехию

20 июля 2017, четверг. 11:08. Хоккей

Екатеринбургский «Автомобилист» объявил состав, который отправится на тренировочный сбор в Чехию, информирует официальная страница клуба «ВКонтакте».

Вратари: Якуб Коварж, Игорь Устинский, Владимир Сохатский, Владислав Гросс.

Защитники: Денис Бодров, Станислав Егоршев, Кирилл Лямин, Дмитрий Мегалинский, Георгий Мишарин, Алексей Василевский, Егор Журавлев, Николай Тимашов, Михал Чайковски, Александр Щемеров, Никита Трямкин

Нападающие: Илья Крикунов, Александр Кучерявенко, Егор Миловзоров, Алексей Михнов, Франсис Паре, Дмитрий Пестунов, Алексей Симаков, Тейлор Бек, Владимир Кузнецов, Артем Гареев, Анатолий Голышев, Евгений Чесалин, Рок Тичар, Денис Мингалеев, Александр Торченюк, Кирилл Пилипенко, Виталий Попов, Максим Рассейкин, Роман Ивашов, Андрей Обидин.

«Динамо» продолжает усиливаться, а Пестушко покинул «Авангард»
Московское «Динамо» подписало контракты с Бойдом, Корягиным и Хиетаненом, Пестушко ушёл из «Авангарда», игроки АХЛ могут поехать на ОИ.
Источник: Официальный сайт ХК "Автомобилист" Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
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