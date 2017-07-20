Аболс: надеюсь, у «Лады» будет возможность подписать пятого легионера

Главный тренер тольяттинской «Лады» Артис Аболс рассказал о возможности подписания клубом пятого легионера.
«Я не знаю, подпишем ли мы пятого легионера до начала сезона. Возможно, начнём его этим составом, посмотрим, какая позиция нуждается в усилении, и попробуем закрыть её в ходе сезона. Надеюсь, у клуба будет возможность для этого», — сказал Аболс в интервью «Чемпионату».
Полностью интервью с Аболсом читайте сегодня на «Чемпионате».
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
Анисин в «Динамо», а Фролов – в «Амуре». Таблица трансферов КХЛ
Фролов перешёл в «Амур», Анисин вернулся в «Динамо», СКА расторг контракт с Мозесом – в трансферах недели.