Аболс: надеюсь, у «Лады» будет возможность подписать пятого легионера

Главный тренер тольяттинской «Лады» Артис Аболс рассказал о возможности подписания клубом пятого легионера.



«Я не знаю, подпишем ли мы пятого легионера до начала сезона. Возможно, начнём его этим составом, посмотрим, какая позиция нуждается в усилении, и попробуем закрыть её в ходе сезона. Надеюсь, у клуба будет возможность для этого», — сказал Аболс в интервью «Чемпионату».



Полностью интервью с Аболсом читайте сегодня на «Чемпионате».



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