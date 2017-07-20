Нельсон: было страшно после новостей о госпитализации Окпосо

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Брок Нельсон прокомментировал возвращение форварда Кайла Окпосо после болезни.



«Было страшно, когда появились новости о госпитализации Окпосо, все были очень обеспокоены и желали ему выздоровления. Но я часто его видел, и могу сказать, что сейчас он в хорошем состоянии и настроении.



Было здорово снова увидеть Окпосо на льду, и, надеюсь, первая тренировка поможет ему подготовиться ему к возвращению в состав, мы с нетерпением ждем его снова», — цитирует Нельсона официальный сайт лиги.

Нападающий «Баффало» Окпосо госпитализирован из-за болезни