«Слован» вновь потерпел поражение в товарищеской игре с «Динамо» Пардубице

Братиславский «Слован» потерпел поражение во втором товарищеском матче с «Динамо» из Пардубице, встреча завершилась со счётом 2:5.



Первый контрольный матч «Слована» с «Динамо» прошёл 19 июля и завершился победой чехов в серии буллитов — 2:1. «Слован» начнёт регулярный чемпионат КХЛ сезона-2017/18 выездным матчем с петербургским СКА, который состоится 23 августа.



Также сегодня товарищеский матч проведёт ещё один клуб КХЛ — ханты-мансийская «Югра», которая в 17:00 мск начнёт встречу с белорусским «Неманом».

«Слован» проиграл по буллитам в первой товарищеской игре с «Динамо» Пардубице