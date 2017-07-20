КХЛ представила фирменный стиль и логотип Недели звёзд хоккея—2018

Континентальная хоккейная лига разработала логотип Недели звёзд хоккея, которая пройдёт в Астане с 10 по 14 января 2018 года и вновь объединит в едином стиле Матч звёзд КХЛ, Кубок вызова МХЛ и Матч звёзд ЖХЛ.



Визуальный образ Недели звёзд хоккея—2018 отражает национальные особенности Казахстана и его столицы – Астаны, которая в начале следующего года примет самых ярких игроков трёх лиг и станет эпицентром хоккейного внимания для болельщиков в разных странах.



Основу стиля главного шоу сезона составляют детали национального казахского орнамента и цвета государственного флага республики – синий и жёлтый. Фирменный рисунок, который будет использоваться при оформлении звёздных мероприятий и в производстве сувенирной продукции, создаётся по принципу мозаики за счёт произвольной комбинации своих базовых элементов – кристаллов льда, представленных как в цветном, так и в монохромном вариантах.



Общие стилевые особенности также характеризуют логотип главного шоу сезона, очертания которого напоминают форму юрты – древнейшего символа материальной культуры, занимающего особое место в истории и культуре казахского народа. Элементы национального орнамента окаймляют эмблемы КХЛ, МХЛ и ЖХЛ, расположенные внизу логотипа, а в его верхней части наглядно представлен образ современного Казахстана, отражённый в силуэте зданий городского центра и его главной достопримечательности – монумента «Байтерек».



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Фото: Официальный сайт КХЛ