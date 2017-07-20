Захаркин: в матче с «Неманом» были те, кто проявил себя не с лучшей стороны

Главный тренер «Югры» Игорь Захаркин прокомментировал победу над «Неманом» в контрольной встрече (4:3 Б).

«Первое, что мне понравилось у команды сегодня, – это движение, желание. Те тактические элементы, которые мы прорабатывали в течение двух недель, отчасти проявились и в игре. Не понравилось, что многочисленные моменты, которые создаёт команда, не реализуются. Это, конечно, печально, потому что в матчах чемпионата КХЛ подобные эпизоды обязательно должны заканчиваться взятием ворот. Такие голы должны забиваться. Мы играли достаточно быстро, соперник не успевал, поэтому было много удалений. И конечно, мы работаем над игрой в неравных составах. Сегодня она не получилась результативной, мы забросили только одну шайбу, хотя имели много шансов. При этом ещё умудрились пропустить два гола, играя в большинстве.

Отмечу, что, проигрывая 1:3, команда прибавила в движении, игроки полезли на ворота, проявили определённое желание, и в результате игру спасли. Есть позитивное: игроки, которые соответствуют ожиданиям тренерского штаба. Но есть и те, кто, к сожалению, не проявил себя с лучшей стороны, это грустно. Не думал, что эти ребята будут так скоро определены. С другой стороны, хорошо, что мы быстро их нашли. Понравилось, как надёжно сыграл наш вратарь, очень спокойно", — приводятся слова Захаркина на официальном сайте клуба.