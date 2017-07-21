Ковальчук: на следующий год хочу вернуться в НХЛ, там есть ещё несбыточные мечты

Нападающий СКА Илья Ковальчук, продливший соглашение с питерским клубом на один год, сообщил, что в следующем сезоне вернётся в НХЛ, откуда уехал в 2013 году.



«Думаю, что этот сезон в СКА будет для меня крайним. Может, будет локаут в НХЛ, но на следующий год я хочу туда вернуться. Есть ещё несбыточные мечты, которые остались там. Дай бог, что что-то получится», — отметил Ковальчук в эфире телеканала «Россия 24».



В прошлом сезоне Ковальчук стал чемпионом Континентальной хоккейной лиги, проведя в составе СКА 78 матчей, в которых забросил 38 шайб и отдал 49 результативных передач, набрав 87 очков при показателе полезности «+27».

СКА объявил о подписании нового контракта с Ковальчуком

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».