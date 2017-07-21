Кагарлицкий: тяжёлые летние нагрузки определённо пойдут всем на пользу

Нападающий «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий рассказал, как проходил тренировочный сбор команды в Ленинградской области.



«Мы поработали, я считаю, очень продуктивно. Проделали очень большую, тяжёлую работу. Тренировались, можно сказать, по три раза в день: утром лёд — зал, а вечером лёд – бег. Но это были очень нужные сборы. В этот летний период мы получили самые тяжёлые нагрузки, и это определённо пойдёт всем на пользу. Конечно, сборы очень тяжёлые, но их обязательно нужно пройти, чтобы в сезоне было полегче и на дольше хватало сил.



Я старался не пропускать тренировки, чтобы не беспокоили какие-то микротравмы. К сожалению, так получилось, что один день я пропустил. Но лучше пропустить один день, чем потом не заниматься продолжительное время. А так, была задача выкладываться на тренировках по максимуму, искать больше взаимодействия с партнёрами. Сейчас у нас идёт становление коллектива: мы живём все вместе, постоянно находимся рядом. У нас в команде появились новые ребята, и хотелось бы наладить здоровое общение в коллективе, чтобы быть единым целым.



Сейчас окончание этого этапа сборов, поэтому настроение у всех хорошее. Уже готовимся к воскресной игре с ярославским «Локомотивом». Все ребята на позитиве, всем хочется уже быстрее сыграть, потому что тренировки — это тренировки, но всё равно всю форму набираешь через игры», — приводит слова Кагарлицкого пресс-служба «Северстали».

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