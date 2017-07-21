Годро: было бы здорово однажды стать игроком «Филадельфии»

Нападающий Джонни Годро, в 2016 году продливший контракт с «Калгари Флэймз» на шесть лет, заявил, что не против однажды стать игроком «Филадельфии Флайерз» — команды, за которую он болел в детстве.

«Было бы здорово однажды поиграть за „Филадельфию“. У меня там много родственников, все друзья. Все ребята, с кем я играл в детстве, родились в Южном Джерси. Так что, конечно, было бы классно однажды играть здесь. В спорте никогда не знаешь, как сложится, но у меня есть большая поддержка в Южном Джерси и Филадельфии», — цитирует Годро CBS Philly.