Форвард «Чикаго» Уингелс сломал ногу на тренировке и пропустит два месяца

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Томми Уингелс сломал левую ногу во время предсезонной тренировки. Об этом сообщает пресс-служба клуба со ссылкой на врача команды.



Ожидается, что Уингелс восстановится через полтора-два месяца и будет готов к началу тренировочного лагеря «Чикаго».

29-летний Уингелс сыграл 73 матча регулярного чемпионата за «Оттаву Сенаторз» и «Сан-Хосе Шаркс», набрав 12 (7+5) результативных баллов. Он перешёл в «Чикаго» 1 июля в качестве свободного агента, подписав однолетнее соглашение.