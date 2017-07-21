Андриевский: игры с Кореей нужны «Адмиралу», чтобы понять, кто на что способен

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский рассказал о ходе предсезонной подготовки, а также отметил, что доволен календарём на следующий сезон.



«Радует, что практически все ребята пришли в хорошем состоянии. Видно, что готовились самостоятельно, не надо приводить их в чувство. Уже идёт вторая неделя, мы довольны отношением ребят к домашним заданиям. Видно их желание, особенно у тех ребят, которые на просмотре. Они хотят попасть в команду, это радует.



Первые две игры у нас запланированы дома, со сборной Кореи. Это здорово, наконец мы сможем сыграть летом перед своими болельщиками. Понятно, что будем только выходить из-под нагрузок, будет не хватать темпа, но мы хотим порадовать болельщиков, и нам нужны эти игры, чтобы посмотреть, кто на что способен. Дадим сыграть всем, эти два матча дадут нам определённую пищу для размышления.



Календарём доволен. На удивление, в этом году календарь для нас получился более положительным. Есть свои нюансы, но мы довольны», — сказал Андриевский в эфире клубного телевидения.

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