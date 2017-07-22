«Авангард» расторг контракт с Михаилом Юньковым

Омский «Авангард» расторг соглашение с нападающим Михаилом Юньковым, информирует официальный сайт клуба. Напомним, вчера игрок был выставлен на драфт отказов.



Контракт 31-летнего хоккеиста был рассчитан до конца сезона-2017/18. В прошедшем регулярном чемпионате он принял участие в 50 матчах и набрал семь (3+4) баллов за результативность. В 12 играх плей-офф на его счету две заброшенные шайбы и голевая передача.



Ранее Юньков выступал за ЦСКА, магнитогорский «Металлург», «Спартак» и «Ак Барс», всего в КХЛ на его счету 123 (47+82) очка в 469 матчах.

«Авангард» поместил в список отказов нападающего Михаила Юнькова