Бойд: жду матча против «Барыса», он будет принципиальным

Нападающий московского «Динамо» Дастин Бойд рассказал о своих впечатлениях от прихода в клуб, а также заявил, что матчи против «Барыса» для него будут принципиальными.



«Я рад быть в «Динамо», это большой клуб. Москва – потрясающий город. Меня тут хорошо приняли, так что жду начала сезона. Переговоры шли достаточно долго. Я связывался с Воробьёвым, знал, что он будет главным тренером, так что это был лёгкий выбор. Во время ситуации с долгами я смотрел на то, что происходит в команде, думал о переменах. Тренер и ребята остались теми же, так что размышлять не пришлось. Будут ли игры против «Барыса» принципиальными для меня? Я играл в Казахстане шесть лет. Эти игры будут принципиальными. Я там провёл очень хорошее время. Скоро у нас будет с ними матч, и я его очень жду», — передаёт слова Бойда корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

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