Татар: рад, что договорились с «Детройтом», ситуация была немного напряжённой

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Томаш Татар прокомментировал подписание нового контракта с командой.



«Я очень рад, что мы договорились. Ситуация была немного напряженной. Мне совсем не нравилось, что нам пришлось зайти так далеко. Мы старались найти выход и заключить соглашение до арбитража, и я очень доволен, что у нас это получилось.



Я очень хотел остаться в команде. Мне очень нравится здесь. У меня много друзей, отличные взаимоотношения в команде. Мне было бы тяжело, если я заключил контракт только на один год. В этом случае я бы не знал, что меня ждет в будущем. Я очень рад, что остаюсь. Гора с плеч упала», — цитирует Татара Detroit Free Press.

«Детройт» и Томаш Татар договорились о контракте на четыре года и $ 21,2 млн