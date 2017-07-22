«Питтсбург» предложил Дюмоулину зарплату $ 1,95 млн, защитник хочет $ 4,35 млн

Известный североамериканский журналист Эллиотт Фридман раскрыл подробности переговоров между клубом «Питтсбург Пингвинз» и защитником Брайаном Дюмоулином.



Как сообщает в своём «твиттере» Фридман, клуб предложил 25-летнему защитнику контракт с годовой зарплатой в размере $ 1,95 млн, сам Дюмоулин требует не менее $ 4,35 млн.



В прошедшем регулярном чемпионате хоккеист принял участие в 70 матчах своей команды, записав на свой счёт 15 (1+14) результативных баллов при показателе полезности «+0» и 14 минутах штрафного времени.

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