Шарп: отсутствие Хоссы скажется на игре «Чикаго»

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Шарп поделился мнением о ситуации с нападающим Марианом Хоссой, который вынужден пропустить грядущий сезон из-за осложнений после аллергии.



«Мы с Хоссой стали хорошими друзьями за время, что выступали вместе. Оба женились за это время. У него две дочери, и у меня столько же. Его отсутствие будет заметно в игре команды, а мне, да и другим ребятам, будет не хватать его в раздевалке», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Тэйвз: больно видеть ситуацию с Хоссой, я думал, он поиграет ещё лет шесть-семь