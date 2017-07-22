Гребенщиков: в первом периоде «Сочи» спал, несмотря на заброшенные шайбы

Нападающий ХК «Сочи» Святослав Гребенщиков, ставший автором одной из заброшенных шайб в матче с «Нефтехимиком» (5:2), подвёл итоги встречи.



«Игра получилась нелёгкой. Считаю, что в первом периоде, несмотря на наши заброшенные шайбы, мы спали. Потом к середине второго уже перехватили преимущество. Соперник был достойный. Конечно, проскакивал небольшой брак, но на то они и сборы, чтобы видеть, над чем работать. Но в целом команда играла хорошо. Играли под нагрузками? Да, по выносливости проблем не было, а вот резкости нам немного не хватало. Но это конец недели, усталость накапливается», — цитирует Гребенщикова пресс-служба клуба.

ХК «Сочи» одержал победу над «Нефтехимиком» в товарищеской игре