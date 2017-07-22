Лапенков: с «Нефтехимиком» был интересный хоккей, все соскучились по игре

Нападающий ХК «Сочи» Евгений Лапенков подвёл итоги товарищеского матча с «Нефтехимиком» (5:2).



«Сегодня был интересный хоккей. Тем более после долгой паузы. Все соскучились по игре. Конечно, не всё получалось, не все были готовы физически, потому что мы находимся под нагрузками. Тем не менее все старались показать свои лучшие качества. Мы заслуженно победили за счёт командных действий. Все ребята старались выполнять установку тренера, мы были единым кулаком», — цитирует Лапенкова пресс-служба клуба.

ХК «Сочи» одержал победу над «Нефтехимиком» в товарищеской игре