Скончался чешский хоккеист, серебряный призёр ОИ-1968 Франтишек Шевчик

В возрасте 75 лет после продолжительной болезни скончался чешский хоккеист, член Зала хоккейной славы Чехии Франтишек Шевчик. Об этом сообщает Hokej.cz.



Шевчик выступал за сборную Чехословакии на пяти чемпионатах мира и являлся многократным призёром турнира, а также Олимпиаде 1968 года в Гренобле, где его команда завоевала серебряную медаль. За национальную команду Шевчик провёл 46 матчей и набрал 27 (17+10) очков. Кроме того, Франтишек семь раз становился чемпионом Чехословакии в составе «Брно».