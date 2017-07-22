Денисенко: сборная U18 провела серьёзную работу на сборе, играть было тяжеловато

Нападающий юниорской сборной U18 Григорий Денисенко прокомментировал победу над «Красной Армией» в контрольном матче (3:2).

«Провели неплохой матч, выиграли — это самое главное. Немножко не дотерпели в третьем периоде: всю игру вели — 3:0, а в концовке пропустили два ненужных гола. Но эти моменты мы обязательно доработаем, всё будет хорошо.

Мы провели серьёзную работу на сборе, на этот матч выходили немного подгруженные, поэтому играть было тяжеловато. Но, считаю, в целом справились нормально.

Что касается моего гола, там всё получилось спонтанно: подобрал шайбу, проехал за воротами, увидел, что вратарь без клюшки, бросил между ног и в итоге забил", — цитирует Денисенко пресс-служба ФХР.