Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Денисенко: сборная U18 провела серьёзную работу на сборе, играть было тяжеловато

22 июля 2017, суббота. 22:56. Хоккей

Нападающий юниорской сборной U18 Григорий Денисенко прокомментировал победу над «Красной Армией» в контрольном матче (3:2).

«Провели неплохой матч, выиграли — это самое главное. Немножко не дотерпели в третьем периоде: всю игру вели — 3:0, а в концовке пропустили два ненужных гола. Но эти моменты мы обязательно доработаем, всё будет хорошо.

Мы провели серьёзную работу на сборе, на этот матч выходили немного подгруженные, поэтому играть было тяжеловато. Но, считаю, в целом справились нормально.

Что касается моего гола, там всё получилось спонтанно: подобрал шайбу, проехал за воротами, увидел, что вратарь без клюшки, бросил между ног и в итоге забил", — цитирует Денисенко пресс-служба ФХР.

Сборная России U18 обыграла «Красную Армию» в товарищеском матче
Источник: Федерация хоккея России Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
U18 — Хоккей
Новости. Хоккей
23 июля 2017, воскресенье
00:26 Вратарь Марк-Андре Флёри приехал с Кубком Стэнли к тяжелобольным детям
00:11 «Нэшвилл» предлагает Уотсону контракт на $ 700 тыс., игрок хочет $ 1,4 млн
22 июля 2017, суббота
23:56 Ткачук: «Калгари» надо уметь держать удар, в плей-офф нам этого не хватило
23:30 Рижское «Динамо» расторгло просмотровый контракт с защитником Фрейбергсом
23:11 Энрот: не хочу вспоминать время в «Торонто», было совсем не весело
22:56 Денисенко: сборная U18 провела серьёзную работу на сборе, играть было тяжеловато
22:26 Скончался чешский хоккеист, серебряный призёр ОИ-1968 Франтишек Шевчик
22:19 29 игроков сборной России U18 примут участие в подготовке к мемориалу Глинки
21:43 Лапенков: с «Нефтехимиком» был интересный хоккей, все соскучились по игре
21:30 Зыбин: сборная России U18 сейчас в поиске сочетаний звеньев и пар защитников
20:58 Сборная России U18 обыграла «Красную Армию» в товарищеском матче
20:55 В Вегасе выпустили пиво, названное в честь «Голден Найтс»
20:36 Гребенщиков: в первом периоде «Сочи» спал, несмотря на заброшенные шайбы
20:21 Зубов: игра для «Сочи» была тяжеловатой, «Нефтехимик» превосходил в движении
20:05 Кейн: было здорово играть с Панариным, мне будет его не хватать
19:28 Вратарь Андерс Нильссон переоделся в Спайдермена на день рождения сына
19:22 «Аризона» заключила контракт с форвардом Мартинуком на два года и $ 3,6 млн
18:51 Экс-защитник «Лос-Анджелеса» Гилберт подписал контракт в Германии
18:29 Шарп: отсутствие Хоссы скажется на игре «Чикаго»
18:03 «Питтсбург» предложил Дюмоулину зарплату $ 1,95 млн, защитник хочет $ 4,35 млн
17:46 Боумэн: в октябре поймём, какие кадровые решения «Чикаго» надо принимать
17:38 «Калгари» заключил контракт новичка с защитником Вялимяки
17:22 ХК «Сочи» одержал победу над «Нефтехимиком» в товарищеской игре
16:52 Тэйвз: больно видеть ситуацию с Хоссой, я думал, он поиграет ещё лет шесть-семь
16:25 Татар: рад, что договорились с «Детройтом», ситуация была немного напряжённой
15:50 «Барыс» провёл мастер-класс для молодых хоккеистов
15:15 Константин Шафранов вошёл в тренерский штаб «Амура»
14:41 Гоголев: сейчас молодёжь в тепличных условиях, компьютерное поколение
14:34 Анисин: проблем с режимом в «Кузне» не было, была проблема с наставником
14:31 Ерёменко: «Динамо» – мой родной клуб, я хочу в нём закончить играть
14:16 Бойд: жду матча против «Барыса», он будет принципиальным
14:07 Анисимов: когда встречусь с Панариным на льду, постараюсь провести силовой приём
13:37 Игнатушкин: в этом сезоне с Анисиным проблем не будет, он повзрослел
13:24 Воробьёв: «Динамо» будет искать легионеров на позицию нападающего
13:21 Билялетдинов: «Ак Барс» должен улучшать игру, повысить свои результаты
12:53 «Куньлунь» подписал соглашения с форвардами Коди Брэдли и Ху Яном
12:45 «Трактор» расторг контракт с вратарём Егором Назаровым
12:22 Кенневиль: с возвращением Шарпа и Саада у нас появились новые варианты в атаке
11:55 Годро: у «Калгари» одна из лучших линий обороны в лиге и очень хороший вратарь
11:25 Е. Корешков: приняли правильное решение, взяв молодых ребят на сбор «Барыса»
10:55 «Авангард» расторг контракт с Михаилом Юньковым
10:31 Е. Свечников: у моего брата есть всё, чтобы стать первым номером драфта
10:13 Холл: не думаю, что от Хишира кто-то ждёт 100 очков уже в первом сезоне
09:48 Гандлер: чтобы оба Свечникова оказались в «Детройте», должно многое сойтись
09:21 М. Воробьёв: тренировочный лагерь «Флайерз» — отличная возможность стать лучше
Все новости RSS
Партнерский контент
Кого вы считаете лучшим менеджером клуба КХЛ в нынешнем межсезонье?
Архив →
© championat.com, 2000–2017