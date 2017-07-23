Защитник Туукка Мянтюля покинул «Югру» по семейным обстоятельствам

ХК «Югра» по соглашению сторон расторг контракт с финским защитником Тууккой Мянтюля, информирует официальный сайт клуба из Ханты-Мансийска.



По словам генерального менеджера Евгения Хацея, игрок покидает ханты-мансийский клуб по семейным обстоятельствам. Так же функционер добавил, что селекционная работа продолжается, и состав «Югры» ещё пополнится новыми игроками.



В прошедшем регулярном чемпионате Мянтюля выступал за «Куньлунь Ред Стар», набрав 24 (10+14) очка в 57 матчах «регулярки», и добавил к ним семь (2+5) баллов в четырёх играх плей-офф.

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