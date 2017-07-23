Зибанеджад хочет получать за год $ 5,35 млн, «Рейнджерс» предлагают $ 4,1 млн

Стали известны подробности переговоров по новому контракту между клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» и нападающим Микой Зибанеджадом. Как сообщает североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман, 24-летний хоккеист рассчитывает получать за сезон $ 5,35 млн, «Рейнджерс» предлагают только $ 4,1 млн. Стороны пока не договорились, возможно, им придётся прибегнуть к помощи арбитража.



В прошедшем регулярном сезоне Зибанеджад принял участие в 56 матчах, записав на свой счёт 37 (13+24) очков при показателе полезности "+9" и 16 минутах штрафа.