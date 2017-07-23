Рыбин: хорошая трудовая игра, «Северстали» есть над чем работать

Нападающий череповецкой «Северстали» Максим Рыбин подвёл итоги после контрольной встречи с ярославским «Локомотивом» (2:3 Б).



«Хорошая трудовая игра, нам ещё есть над чем работать. Много энергии потратили, на льду игрокам было немного душно. В целом не уступили, сыграли ровно, обе стороны показали хороший хоккей. Было много необоснованных удалений, но это следствие эмоций и ошибок.



Рассчитывали получить хорошую физическую работу. Справились с игрой, несмотря на тренировочные нагрузки», — цитирует Рыбина официальный сайт клуба.



Посмотреть видео можно на официальном канале «Северстали» в YouTube.

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