Шалаев: мы рассчитываем, что Петерссон усилит игру «Авангарда» в большинстве

Генеральный менеджер «Авангарда» Виктор Шалаев прокомментировал подписание однолетнего соглашения со шведским нападающим Андре Петерссоном.



«С обновлением линии атаки нашей команде нужен был креативный нападающий. Петерссон — игровик, универсал, способный бросить и отдать, исполнитель высокого класса, который, как мы рассчитываем, усилит нашу игру в большинстве», — приводит слова Шалаева официальный сайт «Авангарда».



В прошлом сезоне Петерссон выступал в составе «Сочи», принял участие в 39 матчах регулярного сезона КХЛ, забросил 14 шайб и стал автором 15 результативных передач, набрав 29 очков при показателе полезности «+5», а также отбыл 22 штрафных минуты.

«Авангард» заключил контракт со шведским форвардом Петерссоном