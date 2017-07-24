Смирягин: сборы «Казцинка-Торпедо» прошли хорошо, в рабочем режиме

Голкипер «Казцинка-Торпедо» Роман Смирягин рассказал о впечатлениях от новой команды, в которую он перебрался из «Северстали».



«После того как с «Северсталью» пришли к решению о расторжении контракта по соглашению сторон, связался с Алексеем Геннадьевичем Ждахиным и прилетел в Астану, где начались предсезонные сборы «Торпедо». В Астане тренировались и жили на базе. Всё было в одном месте: лёд, спортивный зал, гостиничные номера. Сборы прошли хорошо, в рабочем режиме.



Многих нынешних одноклубников раньше знал заочно. С Владимиром Коротковым давно играли в «Крыльях Советов», с Денисом Игнашиным были знакомы в Череповце. Ребята все дружные, хороший коллектив. Что касается шестиматчевой домашней серии на старте чемпионата, для меня главное – играть и побеждать вне зависимости от того, на выезде или дома», — приводит слова Смирягина «Шайба».