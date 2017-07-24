Читатели считают Леонида Вайсфельда лучшим менеджером в КХЛ этого межсезонья

На «Чемпионате» завершился опрос «Кого вы считаете лучшим менеджером клуба КХЛ в нынешнем межсезонье?».



Большинство читателей (37%) проголосовали за Леонида Вайсфельда из «Салавата Юлаева». 25% респондентов отметили работу Романа Ротенберга из СКА. Третье место занял Игорь Есмантович из ЦСКА, получивший 22 508 (18%) голосов. Менее чем на 1000 голосов от него отстал президент «Авангарда» Владимир Шалаев (18%, 21 802 голоса). Яри Курри («Йокерит»), Олег Гросс («Автомобилист») и Равиль Шавалеев («Ак Барс») набрали по 1%.

С подробными результатами можно ознакомиться на «Чемпионате».