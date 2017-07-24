«Бостон» предлагает форварду Спунеру контракт на $ 2 млн, игрок хочет $ 3,85 млн

Стали известны подробности переговоров «Бостон Брюинз» и нападающего Райана Спунера о новом контракте. Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, игрок хочет заключить однолетнее соглашение с зарплатой $ 3,85 млн, в то время как клуб предлагает $ 2 млн.



25-летний Спунер в прошедшем сезоне принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата и набрал 39 (11+28) очков. У него закончился двухлетний контракт на $ 1,9 млн. Если стороны не смогут прийти к соглашению, арбитражные слушания состоятся 26 июля.

Увидимся в суде. Гранлунд и ещё 5 игроков, обратившихся в арбитраж Судиться для североамериканцев – дело привычное. Зачем нужен арбитраж, если нет контракта, и чем это может закончиться?