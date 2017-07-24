Бэйлен: адаптация в «Тракторе» идёт хорошо, знаю, кто играет со мной в пятёрке

Защитник Ник Бэйлен рассказал о переезде в Челябинск и адаптации в «Тракторе».

«В принципе мы уже вкатились, всё более-менее нормально. В защите играю с Вишневским, в нападении это Пеня, Виделль и парень Игорь с длинной фамилией, которую я не могу произнести. По крайней мере я знаю, кто со мной играет в одной пятёрке. Что касается адаптации, всё идёт своим чередом, всё хорошо.

Я играл в Беларуси, кухня похожа, там я ел несколько раз борщ, тут его подают на обед. Не знаю, что такое пельмени.

Что касается дневной рутины, я встаю в семь утра, немного разговариваю с женой, потом беру такси и еду на арену на тренировки. Потом возвращаюсь в отель, принимаю душ, иду в кровать. Потом опять разговариваю с женой, снова еду на арену. Стандартный распорядок дня.

Родители знали о Челябинске, потому что до этого слышали об этом городе от меня. Друзья в России не бывали, когда я подписал контракт, рассказывал им, что это хороший большой город, довольно чистый. Они были рады за меня, что я подписал контракт в большом городе и хорошей команде", — сказал Бэйлен в эфире клубного телевидения.

Бэйлен: у меня с Вудкрофтом были проблемы, он лгал об этом, плохо обращался

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