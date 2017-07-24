Нападающий Александр Хованов остался в «Ак Барсе», подписав контракт на три года

Нападающий Александр Хованов остаётся в России. Он подписал новый контракт с «Ак Барсом» на три года. Ранее 17-летний форвард был выбран на драфте CHL под общим вторым номером командой «Монктон Уайлдкэтс».

«Рад быть в своей родной команде ещё три года. Впереди много работы», — написал Хованов в «Инстаграм-сторис».

В прошедшем сезоне хоккеист выступал в МХЛ за «Ирбис», провёл 29 матчей в регулярном чемпионате, набрав 22 (8+14) очка, а также 8 игр в плей-офф, отметившись 2 (1+1) баллами за результативность.