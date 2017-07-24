Стал известен состав олимпийской сборной России на Sochi Hockey Open

Федерация хоккея России определила состав олимпийской сборной, которая примет участие в предсезонном турнире Sochi Hockey Open.

Sochi Hockey Open и ещё 4 лучших предсезонных турнира этого лета в КХЛ Прообраз олимпийской сборной Канады в Сочи, швейцарцы в Астане, старые друзья в Магнитогорске — где пройдут самые интересные турниры лета.

Вратари: Игорь Шестёркин (СКА), Владислав Сухачёв («Трактор»), Кирилл Устименко (МХК «Динамо» СПб, МХЛ).



Защитники: Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), Илья Любушкин, Рушан Рафиков (оба – «Локомотив»), Михаил Науменков, Никита Нестеров (оба – ЦСКА), Никита Трямкин («Автомобилист»), Динар Хафизуллин, Максим Чудинов (оба – СКА).



Нападающие: Андрей Алтыбармакян («СКА-Нева», ВХЛ), Станислав Галиев, Владимир Ткачёв (оба — «Ак Барс»), Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Роман Любимов (все – ЦСКА), Илья Каблуков, Сергей Калинин, Евгений Кетов (все – СКА), Егор Коршков, Павел Красковский, Александр Полунин (все – «Локомотив»), Артем Фёдоров («Салават Юлаев»).



Тренерский штаб команды: главный тренер – Олег Браташ, тренеры – Валерий Брагин, Игорь Ефимов, тренер вратарей – Александр Колобков.



В рамках турнира тренерский штаб может пригласить для просмотра других кандидатов в олимпийскую сборную из команд – участниц турнира.



Предсезонный турнир Sochi Hockey Open пройдёт в Сочи с 5 по 9 августа. Помимо олимпийский сборной России (ближайшего резерва национальной команды) в нём примут участие клубы КХЛ СКА, «Металлург» (Магнитогорск), «Куньлунь», «ХК Сочи», а также сборная Канады.

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