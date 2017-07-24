Ринне: я не тренер, но по завершении карьеры было бы здорово поработать с детьми

Вратарь «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне рассказал об отношениях с партнёром по команде голкипером Юусе Саросом, а также порассуждал, чем будет заниматься после окончания карьеры. В ноябре Ринне исполнится 35 лет.

«Моя мотивация — это любовь и страсть к хоккею. С Юусе Саросом у нас отношения как у отца с сыном. Юусе — исключительный игрок, у которого всё будет в порядке в НХЛ. Он уже доказал, что достоин играть в этой лиге.

Возможно, после завершения карьеры я буду жить в Нэшвилле зимой и летом в Оулу в Финляндии. Я не тренер, но было бы здорово поработать с детьми", — цитирует Ринне Is.fi.