Мифтахов: за три года в юниорских сборных стал серьёзнее относиться к работе

Вратарь юниорской сборной России U18 Амир Мифтахов рассказал, как изменился за три года игры в сборной.



«Конечно, замечаю, что повзрослел и изменился за те три года, что играю в сборной. Я стал более серьезно относиться к каким-то вещам: своей работе, тренировкам. Начал более тщательно разбирать свои ошибки, понимать их. Если что-то где-то неправильно, стараюсь исключить это сам.



Если говорить о карьере, конечно, хочу всегда быть в составе сборной России: как юниорской, так впоследствии молодёжной и национальной. Взять золото на Олимпийских играх. В общем, добиться всех самых высоких достижений», — цитирует Мифтахова пресс-служба ФХР.

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