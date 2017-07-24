Тренер вратарей «Коламбуса»: игра Тарасова на ЮЧМ-2016 шокировала хоккейный мир

Тренер вратарей «Коламбус Блю Джекетс» Иан Кларк поделился мнением о голкипере Данииле Тарасове, который был выбран на драфте 2017 года под общим 86-м номером.

«Весь хоккейный мир был шокирован выступлением Тарасова. Его бросили в огонь, чтобы он был столпом этой молодой команды, и одной из причин такого выступления сборной России был этот молодой вратарь», — приводятся слова Кларка на официальном сайте клуба.

В 2016 году Тарасов сыграл пять матчей за сборную России на юниорском чемпионате мира, показав процент отражённых бросков 92. В том году команда, которая готовилась к турниру, не поехала на него из-за проблем с допингом, и на мировое первенство были отправлены игроки на год младше. Сборная России вышла в четвертьфинал, где проиграла будущему чемпиону — Финляндии.