Дэйли: альтернативного календаря нет, участие игроков НХЛ в ОИ-2018 невозможно

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига не разработала альтернативный календарь на случай изменения решения по участию в Олимпиаде 2018 года.

«Альтернативного календаря нет. Вариант участия игроков НХЛ в Олимпиаде 2018 года невозможен. Соответственно, все национальные федерации планируют составы команд без игроков НХЛ. Ожидаю, что в ближайшие дни федерации сделают заявления, которые развеют сомнения или скептицизм, который до сих пор был по этому вопросу», — цитирует Дэйли The Hockey News.