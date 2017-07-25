Экс-защитник «Лады» Тейлор Аронсон перешёл в «Нюрнберг»

Защитник Тейлор Аронсон, в сезоне-2016/17 выступавший за тольяттинскую «Ладу», подписал однолетний контракт с немецким клубом «Нюрнберг Айс Тайгерз». Об этом сообщил спортивный директор клуба Марин Йиранек.



«Тейлор Аронсон — молодой и талантливый атакующий защитник, который эффективно играет в большинстве. Он хорошо понимает игру и умеет создавать острые моменты у чужих ворот. Он придаст нашей команде энергии», — приводит слова Йиранека официальный сайт клуба.

За «Ладу» Аронсон сыграл 51 матч и набрал 15 (2+13) очков.