КХЛ отстранила Зарипова от участия в чемпионате на два года

Континентальная хоккейная лига отстранила нападающего Даниса Зарипова от участия в чемпионате на два года. Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе лиги.

Международная федерация хоккея уведомила КХЛ, а также самого Зарипова, что в его допинг-пробе были обнаружены препараты, относящиеся к классам S6.b – стимуляторы и S5 – диуретики и маскирующие агенты.

Дисциплинарный комитет IIHF рассмотрел «дело Зарипова» 21 июля 2017 года и после изучения всех материалов принял решение об отстранении его от участия в соревнованиях до 22 мая 2019.

Допинг-проба хоккеиста Даниса Зарипова дала положительный результат

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