Гуськов: Зарипов – потеря для лиги, ему можно посочувствовать

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поделился мнением об истории с дисквалификацией Даниса Зарипова на два года за употребление допинга. Дисциплинарная комиссия ИИХФ наложила запрет на выступление игрока до 22 мая 2019 года, так как в одной из допинг-проб, взятых по ходу прошлого сезона, в его крови были обнаружены стимуляторы, диуретики и маскирующие агенты.



«Очень неожиданная новость. Думаю, что такой же неожиданностью это стало для самого Зарипова. Здесь можно ему посочувствовать и команде «Ак Барс», которая только заполучила такого игрока, но теряет его. Конечно, Данису нужна поддержка близких и друзей. Очень большой вопрос, увидим ли мы ещё Зарипова играющим на профессиональном уровне. Понятно, что это потеря для клуба, но я думаю, что это потеря и для всей лиги. В ближайшие два года хоккеист не будет играть, радовать болельщиков и приносить пользу команде и российскому хоккею. Могу только сказать слова поддержки Данису», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

КХЛ отстранила Зарипова от участия в чемпионате на два года