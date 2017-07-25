Трое хоккеистов «Сибири» продолжат подготовку в «Ермаке»

Трое хоккеистов «Сибири» — Александр Локтев, Вадим Бахтин и Станислав Бутузов — продолжат подготовку к сезону в составе фарм-клуба – ангарского «Ермака», о чём сообщает официальный сайт новосибирского клуба.



В прошлом сезоне форвард Локтев в составе «Сибирских Ястребов» провёл 55 матчей в МХЛ, в которых набрал 62 очка (30+32) и отбыл 96 минут штрафа. Его одноклубник защитник Бахтин принял участие в 58 встречах и набрал 13 очков (6+7), а также отбыл 26 штрафных минут. Нападающий Станислав Бутузов в составе новокузнецкого «Металлурга» отыграл в 30 матчах КХЛ, став автором 1 шайбы и 2 результативных передач при показателе полезности «-9».