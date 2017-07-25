Величкин: «Ак Барс» и КХЛ знали про ситуацию с допингом у Зарипова

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал ситуацию с отстранением экс-форварда команды Даниса Зарипова на два года из-за употребления допинга.



«Это всё случилось перед плей-офф. Нам пришло сообщение от ИИХФ через ВАДА, что у него обнаружен в допустимых нормах псевдоэфедрин. Этот препарат позволяет лучше дышать, но якобы ещё нашли мочегонное средство в минимальном количестве. Мы ждали решения несколько дней, после чего нам сказали, что это не является страшным нарушением, и разрешили Данису играть.



Об этом знали все: мы, лига, ФХР, ИИХФ. Мы боролись за него, создали группу, собрали все документы. Он 20 лет играет в хоккей, и всё время у него брали пробы. Мы думали и были готовы подписать контракт, но к нам обратился «Ак Барс», мы вели трёхсторонние переговоры. «Ак Барс» знал про эту ситуацию, это доказывает, что все мы понимали, что ничего страшного в этом нет. Ждали предупреждения, но получилась жёсткая дисквалификация», — сказал Величкин «Чемпионату».

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