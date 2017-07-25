Крикунов: Зарипов никогда ничего запрещённого не принимал

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал ситуацию с дисквалификацией форварда «Ак Барса» Даниса Зарипова на два года за употребление допинга.



«Даже не знаю, что сказать. Он никогда не пользовался ничем подобным. Сколько раз он был на чемпионатах мира, а там знаете, как серьёзно проверяют! Скорее всего, это конец карьеры. Но тут же не одна проба, должна быть и вторая, так что, может, там и нет ничего. Если он ничем не пользовался, то, конечно, нужно бороться. Нужно смотреть, ведь, когда ребята болеют, доктор может дать какие-то лекарства, просто они должны быть зафиксированы у врача. Иногда приходится давать ребятам запрещённые препараты, но это связано с болезнью.



У меня у самого был подобный случай на Олимпиаде, когда дисквалифицировали Василия Панкова. Назначили суд в Швейцарии. Просто врач приехал в суд со швейцарским лекарством, которое дал спортсмену. Оказалось, что компания, которая производила этот препарат, внесла в его состав одно вещество и не указала его на лекарстве. Парня сразу оправдали, и уже на следующий день он мог играть. Вот и Данис никогда ничем подобным не пользовался», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Колышевым.

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