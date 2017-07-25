Зарипов: я не могу сейчас говорить, перезвоните года через два

Нападающий Данис Зарипов, дисквалифицированный на два года за употребление допинга, не стал комментировать ситуацию.



«Я не могу сейчас говорить. Перезвоните года через два», — приводит слова Зарипова «Первый областной».



Международная федерация хоккея уведомила КХЛ, а также самого Зарипова, что в его допинг-пробе были обнаружены препараты, относящиеся к классам S6.b – стимуляторы и S5 – диуретики и маскирующие агенты. Дисциплинарный комитет IIHF рассмотрел «дело Зарипова» 21 июля 2017 года и после изучения всех материалов принял решение об отстранении его от участия в соревнованиях до 22 мая 2019.

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Зарипов попался на допинге. Конец карьеры легенды? Данис Зарипов и ещё два игрока попались на допинге. Двухлетняя дисквалификация может поставить точку в карьере легенды КХЛ.

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