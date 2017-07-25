Новиков: я смотрел игру Зарипова, и признаков употребления допинга не обнаружил

Заслуженный тренер России Юрий Новиков выразил своё отношение к истории с двухлетней дисквалификацией Даниса Зарипова за употребление допинга.



«То, что Зарипова поймали на допинге – это шок, это сродни разорвавшейся бомбе. Когда я тренировал в Новокузнецке, в команде за это дисквалифицировали семь человек, так что я, как тренер, смотрю на это немного с другой стороны. Вообще, вся эта тема с запрещёнными препаратами – это бизнес нечистоплотных бизнесменов и врачей, которые сбывают всё спортсменам, а они являются конечным звеном в этой цепи.



Что касается Зарипова, то я смотрел его игру в прошлом сезоне, и никаких признаков употребления им допинга не обнаружил. Не было такого, чтобы он в свои годы бегал быстрее всех, как угорелый, он играл на своём обычном уровне. Могу сказать одно, что допинг никакой пользы спортсмену не приносит. Даже обычная чашка кофе, выпитая перед соревнованиями, даёт эффект только на первые двадцать минут, а затем наносит вред. Секрет хорошей подготовки спортсмена – в правильной система тренировок под руководством квалифицированного тренера», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Зарипов попался на допинге. Конец карьеры легенды? Данис Зарипов и ещё два игрока попались на допинге. Двухлетняя дисквалификация может поставить точку в карьере легенды КХЛ.