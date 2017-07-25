«Баффало» подписал однолетний контракт с вратарём Ленером

«Баффало Сэйбрз» объявил о подписании однолетнего соглашения с голкипером Робином Ленером, о чём сообщает официальный сайт клуба.



26-летний Ленер в прошлом сезоне в составе «Баффало» принял участие в 59 матчах НХЛ, в которых его коэффициент надёжности составил 2,68, а процент отражённых бросков – 92.



Всего у Ленера на счету 166 встреч в НХЛ, в которых его процент отражённых бросков был 91,8, а коэффициент надёжности 2,76. До 2015 года Робин выступал в НХЛ составе «Оттавы Сенаторз», а также в АХЛ в составе фарм-клуба «Оттавы» — «Бингхэмптон Сенаторз».