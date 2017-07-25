Зибанеджад: обмен Степана дал мне шанс получить большую роль в «Рейнджерс»

Нападающий Мика Зибанеджад прокомментировал подписание нового пятилетнего контракта с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«После обмена Дерека Степана я понял, что у меня есть шанс получить более важную роль в команде. Любой игрок хочет больше обязанностей и большую роль. Я сейчас усердно работаю, чтобы использовать полученный шанс.

Я всегда хочу расти дальше и развиваться. Всегда были моменты, когда я чувствовал, что могу вывести свою игру на новый уровень. Я работаю над этим, делаю всё возможное, чтобы подготовиться к новой возможности. Вряд ли кто-то отказался бы от такого шанса. Я очень счастлив и с нетерпением жду следующего сезона", — цитирует Зибанеджада пресс-служба клуба.