Кинг: на ОИ-2018 не будет однозначного фаворита, 4-5 команд могут выиграть

Канадский специалист Дэйв Кинг, назначенный помощником главного тренера сборной Канады на олимпийский сезон, поделился ожиданиями от Игр в Пхёнчхане.

«На Олимпиаде не будут играть лучшие против лучших, но это всё равно будет интересный турнир. Я считаю, будет четыре или пять команд, у которых будут шансы на победу, нет однозначного фаворита.

Наша игра изменилась, стала гибридной. За эти годы мы переняли европейские розыгрыши большинства, европейские атакующие схемы просочились в нашу игру. То же самое с европейским хоккеем, который взял у нас структуру игры в обороне. Они уделяют больше внимания обеим частям уравнения, чем это было в годы моей работы в начале 80-х", — цитирует Кинга Sportsnet.