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Епанчинцев: настрой «Спартака» понравился, будем работать над завершением

26 июля 2017, среда. 00:29. Хоккей

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение от «Слована» в товарищеском матче (2:3 Б).

«Игра больше понравилась, чем не понравилась. Создавали хорошие моменты, местами играли неплохо и в обороне, сделали 44 броска, из них 10 опасных моментов, практически один в ноль. Хотели довести до верного и забить. Будем работать над завершением. Понравился настрой команды, был позитив на лавочке. Это впечатляет, думаю, завтра будет лучше.Надеюсь, ребята поняли, что надо уметь завершать, потому что когда не забиваешь сам, как правило, пропускаешь в свои.

Есть ли вопросы к четвёртой паре обороны? Вопросы есть ко всем, это первая игра, ещё рано говорить. Разберём игру, ротации какие-то будут", — сказал Епанчинцев в эфире клубного телевидения.

«Спартак» по буллитам проиграл «Словану» в товарищеском матче

Вы также можете посмотреть видео интервью в официальном аккаунте клуба в «Твиттере».

Источник: Официальный твиттер ХК «Спартак» Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
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